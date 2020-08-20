Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi "Şahinkaya" ekopark projesiyle turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi "Şahinkaya" ekopark projesiyle turizme kazandırılacak

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde bulunan ve dağcıların yeni gözdesi olan Şahinkaya Dağı'nın da bulunduğu bölgenin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) hazırlanacak master plan ile ekoparka dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında tanıtım tırmanışı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi
20.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:44

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde bulunan ve dağcıların yeni gözdesi olan Şahinkaya Dağı'nın da bulunduğu bölgenin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) hazırlanacak master plan ile ekoparka dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında tanıtım tırmanışı gerçekleştirildi.

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Şahinkaya'ya Türkiye'nin dağcıları Tunç Fındık, Efe Can Aytemiz ve Mustafa Kalaycı tırmandı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin doğa sporları açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Şahinkaya'nın da dağ sporları için ideal ve özel bir bölge olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, yıllardan beri Şahinkaya'da dağ sporları yapıldığını aktardı.

Hacısalihoğlu, amaçlarının, Şahinkaya'nın dağ sporları açısında sahip olduğu potansiyeli geniş bir kullanıcı tabanına yaymak olduğunu belirterek, "Ülkemizi uluslararası doğa sporları açısından tanıtmaya da katkı sağlamak doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şahinkaya'nın güzelliği ve tırmanışa uygun kayaç yapısına işaret eden Hacısalihoğlu, Trabzon Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika mesafedeki bölgenin, sporculara kolay ulaşılabilirlik açısından da büyük avantaj sağlayacağını aktardı

Hacısalihoğlu, bölgenin zenginliğini dağ sporu meraklılarına açmayı, aynı zamanda da bu spor sayesinde şehrin, bölgenin ve ülkenin tanıtımına katkı sunmayı arzuladıklarını belirtti.

Şahinkaya'nın özelliklerini uluslararası mecraya yaymayı istediklerini anlatan Hacısalihoğlu, Şahinkaya'ya yönelik gerçekleştirilecek çalışmaların, turizm açısından bölgenin girdilerini ve çeşitliliğini de artıracak önemde olduğunu ifade etti.

Hacısalihoğlu, şehrin tırmanış eğitimi verecek altyapıya da sahip olduğuna işaret ederek, dağcılığa merakı olanların şehirde eğitim aldıktan sonra tırmanış yapabileceklerini vurguladı.

Özellikle dağ tırmanıcıları ve ailelerin bölgeye gelip, dağcılık sporunu izleyebilmelerini istediklerini belirten Hacısalihoğlu, bölgedeki yerleşim, konaklama, yeme içme yerleri, dinlenme ve diğer spor etkinlikleri de dahil olmak üzere sadece Şahinkaya'yı değil, bu bölgeyi Tonya Vadisi ile de birleştirerek, bir ekopark içerisinde kalacak şekilde geniş kapsamlı master plan çalışmasını gelecek günlerde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Hacısalihoğlu, geniş kapsamlı değerlendirdikleri çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Proje ile insanların bu alana gelip güzel vakit geçirmeleri istiyoruz. Turistler için çekici bir bölge yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

TTSO olarak koydukları hedefin ilk etapta yılda 25-30 bin dağcıyı bu bölgeye getirip turizmi geliştirmek olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, "Bu bakımdan elbette geniş bir tanıtımla bunu sürdüreceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda dağcılar, bu potansiyelin çok yüksek olduğunu bize ilettiler." dedi.

Hacısalihoğlu, Şahinkaya'nın çıplak bir kayalık olmadığını vurgulayarak, "Gerçek anlamda doğanın ve yeşilin içerisinde yer alıyor. Bölgeyi tam bir outdoor ekopark yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Şahinkaya yerel tırmanıcıların da katkısıyla hızlı bir şekilde gelişecektir"

Şahinkaya'da tırmanış gerçekleştiren dağcı Tunç Fındık, Karadeniz Bölgesi'nin, Trabzon ve Rize'nin Kaçkar Dağları ile çok iyi bilinen, Türkiye çapında önemli dağ bölgelerinden olduğunu söyledi.

Doğal güzelliklere sahip Şahinkaya'nın sportif kaya tırmanışları için oldukça büyük potansiyel taşıyan yerlerden biri olduğunu aktaran Fındık, "Burası doğru değerlendirildiği takdirde oldukça çok tırmanış rotası çıkacaktır. Yurt dışından da insanların tanıyabileceği, beğenebileceği, doğal güzelliğiyle de tırmanışın bir arada çok büyük bir değer sunduğu bir bölge." diye konuştu.

Dağcı Efe Can Aytemiz ise Şahinkaya bölgesinin gelişebilmesi durumunda Türkiye'deki belli bir boşluğu tamamlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Şahinkaya'nın yerel tırmanıcıların da katkısıyla hızlı bir şekilde gelişeceğini anlatan Aytemiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerel yönetimlerin ve TTSO'nun bu konudaki destekleri çok önemli. Bize bu imkanı sunmaları çok önemli. Açık görüşlü bir şekilde yenilikçi yaklaşımlar sergilemeleri çok önemli, çok mutluluk verici çünkü bu Türkiye'de yeni gelişen ve dünyada az bilinen sporlardan bir tanesi. Bunu geliştirebilmek, yerel yönetimlerin katkısıyla sağlanabilir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde
Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aamir Khan Yeşim Salkım Halit Ergenç
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Adana Siirt Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi "Şahinkaya" ekopark projesiyle turizme kazandırılacak - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 13:34:10. #1.14#
title