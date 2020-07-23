Son dakika haberi: D100'DE TRAFİĞİ DURDURAK YAVRU KEDİYİ KURTARAN HAYVANSEVER KONUŞTU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: D100'DE TRAFİĞİ DURDURAK YAVRU KEDİYİ KURTARAN HAYVANSEVER KONUŞTU

Son dakika haberi... D100 Karayolu'nda trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, o anları anlattı.

23.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:19

D100 Karayolu'nda trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, o anları anlattı. Kurtardığı yavru kediyi sahiplendiğini belirten Altan," Gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek" dedi.

D100 Karayolu Bakırköy istikametinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Maslak'ta bulunan bir kuaförde makyaj sanatçısı olarak çalışan Nazlı Altan işten çıkarak evine gitmek için yola koyuldu. Altan, Merter mevkiine geldiğinde metrobüs bariyerlerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Trafiğinde ağır ilerlemesini fırsat bilen Nazlı Altan, aracıyla kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan kedi için yardıma koştu. Mahsur kalan kediyi ezilmekten son anda kurtaran Altan'ın o anları bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nazlı Altan'a çok sayıda teşekkür mesajı geldi.

HAYVANSEVER KADIN O ANLARI ANLATTI

Trafiği kontrollü bir şekilde durdurarak mahsur kalan yavru kediyi kurtardığını belirten Nazlı Altan," Trafik orta hızda akarken sol taraftan bir canlının fırladığını gördüm, ilk başta kedi olduğunu bilmiyordum. Yaralı olduğunu düşündüm, bariyerlere sığınmıştı. Yaralı bir canlının olduğunu düşününce çok üzüldüm ve trafiği kontrollü bir şekilde durdurdum. Ona yaklaşınca yaralı olmadığını gördüm ve çok mutlu oldum ve yanıma alıp yoluma devam ettim. Bakıma muhtaç yavru bir kediydi. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kötü yorumlarda yapılmış. İnsan hayatını riske atıp trafiği durdurduğunu düşünmüşler. Ben kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak o canlıyı oradan aldım" ifadelerini kullandı.

BU İNSANİ BİR GÖREV, ŞOV DEĞİL

İnsani bir görevi yerine getirdiğini aktaran Altan," Son zamanlarda hayvana şiddet olayları gündeme geliyor. Bir köpeğe tecavüz edildi. Bunu yapan kişide serbest bırakıldı. Benim orada trafiği durdurmamı değil de hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmeli. Güzel tepkilerde aldım. Sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edenlerde oldu. Ben o canı oradan kurtarırken bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ancak böyle güzel tepkiler alınca insan mutlu oluyor. Bu insani bir görev, bir şov değil" şeklinde konuştu.

ARTIK EVİMİZİN BİR FERDİ OLDU

Yavru kediyi sahiplendiğini söyleyen Nazlı Altan," Kedi şuan evimde, çok mutlu şuan. İş yoğunluğundan henüz veterinere götüremedim, gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek. Henüz bir isim koymadım ancak 'Venüs ismini düşünüyorum" diye konuştu.

Kurtardığını yavru kedinin yine yaralı haldeyken yolda bularak iyileştirdiği martıyla aynı evi paylaşacağını belirten Altan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: D100'DE TRAFİĞİ DURDURAK YAVRU KEDİYİ KURTARAN HAYVANSEVER KONUŞTU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Karaköy açıklarında bir yolcu vapurdan denize düştü
Karaköy açıklarında bir yolcu vapurdan denize düştü
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
'Yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
"Yan bakma" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Meral Akşener Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: D100'DE TRAFİĞİ DURDURAK YAVRU KEDİYİ KURTARAN HAYVANSEVER KONUŞTU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 20:20:27. #1.15#
title