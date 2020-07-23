Son dakika haberi | D100'de trafiği durdurak yavru kediyi kurtaran  hayvansever konuştu
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Son dakika haberi | D100'de trafiği durdurak yavru kediyi kurtaran  hayvansever konuştu

Son dakika güncel haberi... D100 Karayolu'nda trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, o anları anlattı.

Son dakika haberi | D100'de trafiği durdurak yavru kediyi kurtaran  hayvansever konuştu
23.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:56
D100 Karayolu'nda trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, o anları anlattı.  Kurtardığı yavru kediyi sahiplendiğini belirten Altan," Gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek" dedi.

D100 Karayolu Bakırköy istikametinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Maslak'ta bulunan bir kuaförde makyaj sanatçısı olarak çalışan Nazlı Altan işten çıkarak evine gitmek için yola koyuldu. Altan, Merter mevkiine geldiğinde metrobüs bariyerlerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Trafiğinde ağır ilerlemesini fırsat bilen Nazlı Altan, aracıyla kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan kedi için yardıma koştu. Mahsur kalan kediyi ezilmekten son anda kurtaran Altan'ın o anları bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nazlı Altan'a çok sayıda teşekkür mesajı geldi.

HAYVANSEVER KADIN O ANLARI ANLATTI

Trafiği kontrollü bir  şekilde durdurarak mahsur kalan yavru kediyi kurtardığını belirten Nazlı Altan," Trafik orta hızda akarken sol taraftan bir canlının fırladığını gördüm, ilk başta kedi olduğunu bilmiyordum. Yaralı olduğunu düşündüm, bariyerlere sığınmıştı. Yaralı bir canlının olduğunu düşününce çok üzüldüm ve trafiği kontrollü bir şekilde durdurdum. Ona yaklaşınca yaralı olmadığını gördüm ve çok mutlu oldum ve yanıma alıp yoluma devam ettim. Bakıma muhtaç yavru bir kediydi. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kötü yorumlarda yapılmış. İnsan hayatını riske atıp trafiği durdurduğunu düşünmüşler. Ben kontrollü bir şekilde  trafiği durdurarak o canlıyı oradan aldım" ifadelerini kullandı.

BU İNSANİ BİR GÖREV, ŞOV DEĞİLİnsani bir görevi yerine getirdiğini aktaran Altan," Son zamanlarda hayvana şiddet olayları gündeme geliyor. Bir köpeğe tecavüz edildi. Bunu yapan kişide serbest bırakıldı. Benim orada trafiği durdurmamı değil de hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmeli. Güzel tepkilerde aldım. Sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edenlerde oldu. Ben o canı oradan kurtarırken bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ancak böyle güzel tepkiler alınca insan mutlu oluyor. Bu insani bir görev, bir şov değil" şeklinde konuştu.

ARTIK EVİMİZİN BİR FERDİ OLDUYavru kediyi sahiplendiğini söyleyen Nazlı Altan," Kedi şuan evimde, çok mutlu şuan. İş yoğunluğundan henüz veterinere götüremedim, gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek. Henüz bir isim koymadım ancak 'Venüs ismini düşünüyorum" diye konuştu.Kurtardığını yavru kedinin yine yaralı haldeyken yolda bularak iyileştirdiği martıyla aynı evi paylaşacağını belirten Altan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

 

 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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