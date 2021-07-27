Son dakika haberi: D-650 karayolunu kilitleyen kaza: 3 yaralı
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Son dakika haberi: D-650 karayolunu kilitleyen kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi: D-650 karayolunu kilitleyen kaza: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde Bilecik istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VT 7771 plakalı tıra, Aytekin Ö. idaresindeki FX-300-YK yabancı plakalı Peugeot marka otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Aytekin Ö., isimleri henüz öğrenilemeyen 1 çocuk ve 1 kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrasında D-650 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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