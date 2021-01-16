Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.
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Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.

16.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:31
Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük

Son dakika gelişmesine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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