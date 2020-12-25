Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Köse, Kürşat Özdemir ve Aziz Yılmaz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Ali Köse, hain darbe girişiminin içinde bulunmadığını, kandırılarak girişime alet edildiğini savundu.

Alarm tatbikatı yapılacağının söylendiğini öne süren Köse, 15 Temmuz günü saat 21.00 sularında sanık Mennan Yeşilbaş'ın tatbikatın başladığını bildirmesi üzerine nöbeti devredip toplanma alanına geçtiğini, buradan da "Genelkurmay'a saldırı var." denilerek kışlaya götürüldüklerini iddia etti.

Hiçbir kanunsuz eyleminin olmadığını savunan Köse, beraatini istedi.

Eski uzman çavuş Kürşat Özdemir de milliyetçi bir aileden geldiğini, hayatının hiçbir döneminde cemaat veya tarikatla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Darbeye yardım suçlamasını kabul etmeyen Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına tatbikat gerekçesiyle çağrıldıklarını, Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu söylenerek götürüldüklerini, ilerleyen saatlerde Genelkurmay'ın önünde toplanan vatandaşlardan darbe girişimini öğrendiklerini ve o andan sonra mevzi gerisine çekilip silahları bıraktıklarını iddia etti.

Sanık Aziz Yılmaz da şoför kadrosunda görev yaptığını, tatbikat olduğunun söylenmesi üzerine alayda kalıp mesaiye devam ettiğini savundu.

Tatbikatta görevlerinin bulunmadığını belirten Yılmaz, erlerden birinin kullanamadığı araçta şoför olarak görevlendirildiğini ve Genelkurmay Başkanlığına gittiğini öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığında silah seslerini duyunca tatbikat olmadığını anlayıp sığınacak yer aradığını iddia eden Yılmaz, şoför erleri de alıp güvenli bir yere götürdüğünü, hiçbir olaya karışmadığını, erlere sahip çıktığını savundu.

Sığındıkları koridordan bir yere ayrılmadıklarını iddia eden Yılmaz, beraatini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Ocak 2021'e bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl