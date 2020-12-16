Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Aytaç Yılmaz ile Yiğitcan Yılmaz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) kursiyer teğmen olarak görev yaptığını belirten Aytaç Yılmaz, tatbikat gerekçesiyle ÖKK'ya çağrıldıklarını öne sürdü.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Tatbikatın saat 22.30'da Muhafız Alayı'nda olacağı bilgisi verildi. Biz, o gün mezun olmuştuk. Akşama kadar Kızılay'da vakit geçirdikten sonra alaya gittim. Nizamiyede görevli askerler 'Tatbikat için mi geldiniz?' dedi. Koruma tatbikatı için geldiğimi söyledim. Beni botanik park tarafına gönderdiler. Orada tanımadığım askerler vardı. Bir süre sonra bir helikopter geldi. Onunla Akıncı Üssü'ne indik."

Akıncı Üssü'nde darbe girişimi olduğunu anladığını iddia eden Yılmaz, "Tuvalete gitme bahanesiyle oradan uzaklaşarak, tel örgülerden atladım ve Kahramankazan tarafına gittim. Otostop çekerek Sıhhiye Orduevi'ne geçtim. O gece orada kaldım. Ertesi gün taksiyle Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittim. Oradan polislere teslim edildim." dedi.

Rütbesi gereği emirlere karşı gelemediğini ve üslerinin kendisini kullandığını savunan Yılmaz, beraat istedi.

Sanık Yiğitcan Yılmaz da darbe girişimi sırasında ÖKK'da kursiyer teğmen olarak görev yaptığını, tatbikat yapılacağı belirtilerek, Muhafız Alayı'na çağrıldıklarını öne sürdü.

Darbe girişiminin içinde bulunmadığını, hiçbir örgütle bağlantısının olmadığını ileri süren Yılmaz, bir oyunun içinde kaldıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Yiğitcan Yılmaz'ın savunmasının ardından, yarın devam edilmek üzere duruşma tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl