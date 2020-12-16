Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

16.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:21
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Aytaç Yılmaz ile Yiğitcan Yılmaz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) kursiyer teğmen olarak görev yaptığını belirten Aytaç Yılmaz, tatbikat gerekçesiyle ÖKK'ya çağrıldıklarını öne sürdü.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Tatbikatın saat 22.30'da Muhafız Alayı'nda olacağı bilgisi verildi. Biz, o gün mezun olmuştuk. Akşama kadar Kızılay'da vakit geçirdikten sonra alaya gittim. Nizamiyede görevli askerler 'Tatbikat için mi geldiniz?' dedi. Koruma tatbikatı için geldiğimi söyledim. Beni botanik park tarafına gönderdiler. Orada tanımadığım askerler vardı. Bir süre sonra bir helikopter geldi. Onunla Akıncı Üssü'ne indik."

Akıncı Üssü'nde darbe girişimi olduğunu anladığını iddia eden Yılmaz, "Tuvalete gitme bahanesiyle oradan uzaklaşarak, tel örgülerden atladım ve Kahramankazan tarafına gittim. Otostop çekerek Sıhhiye Orduevi'ne geçtim. O gece orada kaldım. Ertesi gün taksiyle Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittim. Oradan polislere teslim edildim." dedi.

Rütbesi gereği emirlere karşı gelemediğini ve üslerinin kendisini kullandığını savunan Yılmaz, beraat istedi.

Sanık Yiğitcan Yılmaz da darbe girişimi sırasında ÖKK'da kursiyer teğmen olarak görev yaptığını, tatbikat yapılacağı belirtilerek, Muhafız Alayı'na çağrıldıklarını öne sürdü.

Darbe girişiminin içinde bulunmadığını, hiçbir örgütle bağlantısının olmadığını ileri süren Yılmaz, bir oyunun içinde kaldıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Yiğitcan Yılmaz'ın savunmasının ardından, yarın devam edilmek üzere duruşma tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | - Şanlıurfa'da hortumlu işkence davasına devam edildi
Son dakika haberleri | - Şanlıurfa'da hortumlu işkence davasına devam edildi
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Fatih Terim
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:48:47. #1.14#
title