Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşmada, örgüt üyesi askerlerin "abisi" oldukları belirtilen sivil sanıklar Mustafa Bakır ile Enver Aygün, esasa ilişkin savunma yaptı.

FETÖ içinde "Akif" kod adını kullandığı öne sürülen Bakır, aleyhindeki ifadelerin baskı altında alındığını ve örgüt üyesi askerlerle görüşme yapmadığını savundu.

Bakır, darbe girişimine yönelik bir talimat vermediğini, darbeci askerlerle hareket etmediğini, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri de kabul etmediğini belirten Bakır, "Hakkımdaki suçlamaları ve iddiaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturma aşamasındaki itiraflarını kabul etmedi

Sanık Aygün de darbe girişiminde bulunduğuna dair somut bir delilin olmadığını savundu.

Soruşturma aşamasında verdiği itiraf niteliğindeki, "Münir" kod adını kullandığı, himmet topladığı, örgüt faaliyetlerinde yer aldığına dair ifadelerinin baskı altında alındığını öne süren Aygün, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Aygün, soruşturma aşamasında darbe girişimi gecesine ilişkin verdiği beyanda, sanıklardan Murat Dayı'nın ev arkadaşı Hasan Cora'yı "Kakao" isimli programdan arayarak, "Tanıdığımız askeri personel arkadaşları kullandıkları numaralar üzerinden arayın ve darbe girişimine destek vermelerini söyleyin." dediğini ifade etmiş ancak bunu yapmadıklarını belirtmişti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş