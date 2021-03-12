Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi

12.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:06
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, akaryakıt kaçakçılığını önlemek ve bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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