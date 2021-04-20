Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tırı 23 Nisan'a kadar Isparta Valiliği önünde ziyaretçi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tırı 23 Nisan'a kadar Isparta Valiliği önünde ziyaretçi kabul edecek.

Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Tır içerisinde ayrıca Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlanıyor. Tır içerisindeki tüm bu teknolojik uygulamalar Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirildi.

Isparta'da tırın ilk ziyaretçileri ise Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler'in de eşlik ettiği ziyarette Vali Seymenoğlu tır içerisindeki tüm istasyonları gezerek bilgi aldı, dijital sunumları dinledi. - ISPARTA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Isparta'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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