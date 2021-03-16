Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 5. durağı İzmir'de ziyarete açıldı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 5. durağı İzmir'de ziyarete açıldı

16.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:11
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 5. durağı İzmir'de ziyarete açıldı

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır", 5. durağı olan İzmir'e geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır", 5. durağı olan İzmir'e geldi.

19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan tır, Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa'nın ardından İzmir'de Konak Meydanında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır'da Türkiye'nin zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığını söyledi.

Vatandaşın ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirten Akseki, tırın 19 Mart'a kadar İzmir'de kalacağını aktardı.

Ziyaretçilere dijital sertifika

Yaklaşık 40 metrekarelik iç hacme sahip tırda ziyaretçileri ilk olarak üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Ardından vatandaşların "sihirli ayna" karşısında ateşi ve nabzı ölçülüyor.

3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuluyor. Bu alanda ayrıca Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ise ziyaretçiye iletilebiliyor.

Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

İzmir'in ardından Aydın'a gidecek tır, 52 ili dolaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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