Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması

29.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:38
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kayıtsız şartsız kınadıklarını belirterek, "Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kayıtsız şartsız kınadıklarını belirterek, "Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez ifade ettiği gibi İslam'ın terörle anılamayacağını bildirdi.

Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kayıtsız şartsız kınadıklarını kaydeden Altun, böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam ile de Müslümanlarla da hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

"Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa'daki duyarlı kesimlerin düşmanca bir ortamın oluşmasına engel olmak için köprüler inşa etmeye çalışmaları gerek. Dinimizi ve değerlerimizi aşağılayan politikacılarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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