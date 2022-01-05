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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

???????Altun, Rumeyle'nin, Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için beklerken saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında İsrail'deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konunun her alanda takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv'de AA kameramanını darp etti

Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv'de AA kameramanını darp etti

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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