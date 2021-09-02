Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişliğine Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Serdar Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Abdulsamet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi, Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, görevden alındı. 

Uğur Kızılca Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi olurken, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun Yüksek Hakem Kurulu yedek üyesi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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