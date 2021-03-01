Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar

01.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:23
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme adımları ile ilgili açıklamaları Düzceli esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme adımları ile ilgili açıklamaları Düzceli esnaf tarafından sevinçle karşılandı. Düzce'de lokanta işleten bir grup esnaf kararları halay çekerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kontrollü normalleşmeye dair açıklamaları Türkiye genelinde sevinç yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yüksek riskli iller hariç Düzce'nin de içinde olduğu illerde lokanta, kafe ve kahvehane gibi yerlerin hafta sonu cumartesi dahil olmak üzere sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açık olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte Düzceli esnaf sosyal mesafeyi koruyarak halaylı kutlama yaptı.Halaylı kutlamaya katılan şef aşçı Ekrem Karabulut, karara çok sevindiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız uzun süredir beklediğimiz haberi verdi. Onun için halay çektik. Sabah 07.00 akşam 19.00 olan çalışma saatlerimizi açıkladı. Kısıtlı olsa bile bizim için beklediğimiz haberlerin başında geliyordu, buna çok sevindik. Cumartesi günleri de açık olması bizi ayrıca mutlu etti, çok sevinçliyiz. Sosyal mesafeyi ne kadar iyi korursak, maskelerimizi takarsak, hijyenik ortamı korursak bu süreç daha da kısalacaktır" dedi.


Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanının açıklamalarını halayla kutladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 23:25:25. #1.16#
title