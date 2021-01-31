Son dakika haberi! Cumhurbaşkanına suikast girişimi timine mühimmat temin eden 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde Marmaris'te suikast girişiminde bulunan Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) personellerine mühimmat temininde görev aldığı belirlenen 1 muvazzaf astsubay ile emekli bir albay tutuklandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde Marmaris'te suikast girişiminde bulunan Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) personellerine mühimmat temininde görev aldığı belirlenen 1 muvazzaf astsubay ile emekli bir albay tutuklandı. Ordudan daha önce ihraç edilen bir üsteğmenin ise ev hapsi uygulanıp adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında muvazzaf astsubay M.G, emekli Albay E.U.K ve meslekten ihraç edilen üsteğmen F.S.Y.'nin yapılan soruşturma kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki suikast girişimine katıldıkları belirlendi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine bizzat katıldıkları ve yargılanmaları sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan; Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi personeline, olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde, kendilerinin kullanma yetkisi bulunmayan çelik kapı ile güçlendirilmiş beton zeminleri etkisiz hale getirme etkisi bulunan mühimmat ile 55 bin merminin; aktif olarak görevde bulunanlar tarafından verildiği anlaşıldı. Suikast girişimine katılan 3 şüpheli hakkında, geçen 27 Ocak'ta uygulanmak üzere 'Anayasayı ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltı talimatı verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartıldı. Nöbetçi mahkemece şüphelilerden, muvazzaf astsubay M.G. ile emekli albay E.U.K. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklandı, ihraç üsteğmen F.S.Y.'nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI