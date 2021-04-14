Son dakika haberi | 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı
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Son dakika haberi | 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

Son dakika habere göre Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ardahan'ın Göle ilçesi Eskidemirkapı köyünde ikamet eden bir şahsın, internet ve sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret edip, terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yapılan operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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