Son dakika haberi | "Cumhurbaşkanımız, Kopenhag maçında iyi bir netice beklediğini söyledi"
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Son dakika haberi | "Cumhurbaşkanımız, Kopenhag maçında iyi bir netice beklediğini söyledi"

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Kopenhag maçında iyi bir netice beklediğini söyledi.

Son dakika haberi |
27.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:27

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Kopenhag maçında iyi bir netice beklediğini söyledi. Sizlerin Avrupa'daki başarısından Türk halkı mutluluk duyacaktır ifadelerini kullandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. Kabulün ardından İstanbul'a dönen Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Öncelikle herkese merhabalar. Uçaktan yeni indik. Geç saatlere kadar kutlama devam etti. Arkasından da kurucu başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete geçtik. Çok sıcak bir karşılama oldu. Oyuncularımızla birebir güzel sohbetler gerçekleştirdi. Tebrik ettiğini ama esas Türkiye'nin uluslararası anlamda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi. Kopenhag maçında iyi bir netice beklediğini söyledi. Sizlerin Avrupa'daki başarısından Türk halkı mutluluk duyacaktır ifadelerini kullandı. Güzel bir anı oldu. Ben, yönetim kurulum, teknik heyetim ve oyuncularım adına da Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kabulünden dolayı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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