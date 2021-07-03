Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ı vefatının 21. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ı vefatının 21. yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz filmleriyle gönüllerimizde taht kurmuş, Yeşilçam'ın gülen yüzü, usta sanatçımız Kemal Sunal'ı vefatının 21. yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti - Haberler
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