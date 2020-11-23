Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Açıklaması
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Açıklaması

23.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:00
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin," AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin," AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." dedi.

Libya'ya yük taşıyan ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranması nedeniyle Twitter hesabından açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti:

"AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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