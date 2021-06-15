Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, kısa süre önce KKTC'de temaslarda bulunan heyet üyelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Heyette Erdem'in yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yer aldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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