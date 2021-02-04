Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'e rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Suriye Elbab'da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler