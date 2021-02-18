Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti"

18.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:39

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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