Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti"
18.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:39
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut