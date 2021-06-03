Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babası Şevket Koçak'ı arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babası Şevket Koçak'ı arayarak taziyelerini iletti.

Oktay, şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın başta acılı anne ve babası olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Teröre karşı verilen amansız mücadelemizde, aziz vatan uğruna nice canlar verdik. Kardeşim, hemşehrim Baki de şehadet şerbeti içen yiğit vatan evlatlarımız arasına katıldı. Gözü arkada kalmasın, geride bıraktıkları bizlere emanettir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarının yanında olduklarının altını çizen Oktay, hain terör örgütü ile vatan haini unsurlarının kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (5)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (5)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Nikos Dendias Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 00:58:24. #1.16#

title