Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Çok çekişmeli geçen ve müthiş bir finalle neticelenen sezonda centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, yeni sezonda hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler