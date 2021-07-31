Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz'u kutladı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz'u kutladı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz'u kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okçuluk dalında Olimpiyat tarihimizdeki ilk altın madalyayı ülkemize kazandırarak hepimizi gururlandıran milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Sevgili Mete, başarıların daim olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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