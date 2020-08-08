Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi... Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik" Kaynak: AA