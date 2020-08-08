Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi...

Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
08.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Güncel
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun...
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Bülent Bostanoğlu
Magazin Alişan Gupse Özay Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:14:52. #1.15#
title