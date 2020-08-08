Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi...
Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"
08.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"
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Kaynak: AA