Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu skor nazar boncuğumuz olsun. Sonuç ne olursa olsun daima 'Bizim Çocuklar'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş