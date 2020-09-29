Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira...
29.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:30
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü