Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti (2)
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti (2)

30.09.2020 02:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:31
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti (2)

Son dakika haberi... GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA YAPILDICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından, konuk Başbakan ile ortak basın açıklaması yaptı.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından, konuk Başbakan ile ortak basın açıklaması yaptı. KKTC ve Kıbrıs Türklerini ilgilendiren, konular hakkında fikir alışverişinde bulduklarını kaydeden Oktay, "Bunların başında her Kıbrıs Türk'ü kardeşimizi çok yakından ilgilendiren ve bizden de müjdeli haber beklediği su konusu vardı. Sayın Başbakanın bu konunun tamamlanması yönünde haklı olarak acil talepleri var. Zaten birlikte öncesinde fiilen Anamur yakınlarındaki deniz açıklıklarına da beraber gittik ve çalışmaları birlikte yürütmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da şahsımın da yakından takip ettiği bir konu" dedi.

'KKTC'YE 117 MİLYON LİRA AKTARIYORUZ'KKTC'de salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin imzalanmış bir mali protokol olduğunu belirten Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz" diye konuştu.

Fuat Oktay, pandemi nedeniyle sınıfta eğitim almanın mümkün olmadığını, uzaktan eğitimin son derece önemli olduğunu kaydettiği açıklamasında, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destek aktarılacağını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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