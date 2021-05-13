Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

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"Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır."

"Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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