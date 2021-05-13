Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İsrail ne yazık ki, bir terör devleti durumuna dönüşmüştür"

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.