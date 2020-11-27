Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine başlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri hakkındaki görüşmelere katılarak, milletvekillerine sunum yaptı. Bütçe ile ilgili değerlendirme yapan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile Ofislerinin 2019 yılı kesin hesabına göre harcaması 3 milyar 920 milyon liradır. 2021 yılı bütçesinde ise, bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre yüzde 28,1 oranında artışla 4 milyar 39 milyon lira tahsis edilmesi öngörülmüştür. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1,5 milyar lirası İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine, 175 milyon lirası acil destek giderlerine ve 384 milyon lirası ise Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarımlar olmak üzere ayrılmıştır. 2019 yılı Sayıştay raporunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ilgili herhangi bir bulguya yer verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Türkiye'de dijital teknolojilerin kullanımının her alanda geliştirilmesi amacına yönelik çalıştığını aktaran Oktay, "Bu çerçevede Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır. 16-30 yaş arası nüfusumuzun yüzde 75'i, 30-45 yaş arası nüfusumuzun ise yüzde 91'i Dijital Türkiye Platformu'nu aktif olarak kullanmaktadır. Ülkemiz Birleşmiş Milletler 2020 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde 193 ülke arasında Çevrim İçi Hizmet Endeksi'nde 22'nci, e-Katılım Endeksi'nde ise 23'üncü sıraya yükselmiştir. Diğer taraftan AB 2020 yılı e-Devlet Endeks çalışmasının genelinde ülkemiz 26'ncı sıradan 13'üncü sıraya yükselmiştir. Fransa ülkemizin ardından 14'üncü, İngiltere 22'nci ve Almanya 26'ncı sırada yer almıştır" şeklinde konuştu.

Yatırım Ofisi'nin yatırımların özendirilmesi ve Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırım çekilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde; 2019 yılında toplam değeri 576 milyon dolar olan 27 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. 2020 yılı Ekim sonuna kadar ise toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Ülkemize kazandırılan projelerin 12'si sıfırdan yatırım, 2'si genişleme yatırımı ve 4'ü yerel ofis olmak üzere çeşitli sektörlerde gerçekleşmiştir. Bu yatırımlar, başta İspanya, Almanya, İtalya ve Güney Kore olmak üzere 9 ülkeye aittir. Yatırım Ofisi'nin 2019 yılı kesin hesap gideri 68,3 milyon lira olmuştur. Ofisin 2020 yılı başlangıç ödeneği 155,5 milyon lira olup, 2021 yılı bütçesi için 190 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür" diye konuştu.

"2019 yılında 2 bin 964 proje yatırım programına dahil edilmişken, 2020 yılında bu sayı 2 bin 994 olmuştur"

Performans esaslı program bütçesine yönelik Oktay şöyle konuştu:

"'Performans esaslı program bütçe ile harcama önceliği geliştirilmesi, bütçenin girdilerden ziyade sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanması ve bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir yapıya kavuşmasını hedefledik. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi performans esaslı program bütçeye uygun olarak hazırlanmıştır. Program bütçenin ilk uygulama yılı olan 2021'de uygulama ve izleme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2019 yılı yatırım programı toplam proje maliyeti 978 milyar lira ve başlangıç ödeneği 65 milyar lira iken, 2020 yılında proje maliyeti 1 trilyon 59 milyar liraya, başlangıç ödeneği ise 77 milyar liraya ulaşmıştır. 2019 yılında 2 bin 964 proje yatırım programına dahil edilmişken, 2020 yılında bu sayı 2 bin 994 olmuştur. 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından toplam 35 adet stratejik plan değerlendirilmiş olup, ilgili idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca belediyelere stratejik plan hazırlık ve uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olmak amacıyla 'Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi' yayımlanmıştır."

"İlk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine başlanmıştır"

Savunma sanayi yatırımları hakkında da Oktay şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinde, gerekse sınırlarımızın ötesinde ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir. Atak helikopterimiz, Bayraktar TB2 ve Anka İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, Gökbey helikopterimiz ve Akıncı İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'larımız için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir. Test ve eğitim gemimiz TCG Ufuk'un deniz kabul testleri başlatılmış, Milgem projemizin beşinci gemisi TCG İstanbul fırkateyninin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde yeni tip denizaltı projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Proje kapsamında inşa edilmekte olan 6 denizaltımızda kullanılacak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz denizaltı bilgi dağıtım sistemlerinin üretimini başarıyla gerçekleştirdik. Katmanlı hava savunma mimarimizin oluşturulması amacıyla Hisar-A menzil ve irtifa yönünden geliştirilerek Hisar A+ seviyesine çıkarılmış; Hisar-O'nun artırılmış menzil ve ilave arayıcı başlık yetenekleriyle seri üretim faaliyetleri başlatılmıştır. Korkut sahada aktif olarak kullanılmakta olup, Sungur portatif hava savunma füzemizin harp başlıklı atış testi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Uzaya bağımsız erişimimizin sağlanması amacıyla ilk yerli sonda roketi fırlatılmış, 130 km irtifaya ulaşılarak ilk kez uzayın sınırı kabul edilen 100 km seviyesi aşılmıştır. Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir. Ar-Ge projeleriyle, katmanlı imalat, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka, geniş bant haberleşme, enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 yılı itibarıyla Akıncı, Akya, Karaok ve Atmaca projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG Anadolu'yu envantere almayı planlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı