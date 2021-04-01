Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretini kapsamın geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Oktay, Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşliğinde Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti. - GAZİMAĞOSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 23:17:51. #1.14#
title