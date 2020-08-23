Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
23.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Oktay mesajında, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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