Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm, özümüzde mevcut
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm, özümüzde mevcut

20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm, özümüzde mevcut

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin "Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin "Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Mesajını '#GüçlüKadınGüçlüTürkiye' etiketi ile paylaşan Oktay, şunları kaydetti: "Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm, özümüzde mevcut

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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