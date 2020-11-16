Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı Açıklaması
16.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:21
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler