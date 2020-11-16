Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.