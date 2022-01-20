Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Açıklaması
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine ilişkin, "Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine ilişkin, "Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor. Teröre kucak açan GKRY'nin adada barıştan söz etmesi samimiyetsizliğinin göstergesidir. Ateşle oynayanın er geç eli yanar."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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