Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Maraş" mesajı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını bildirdi.