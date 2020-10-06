Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Maraş" mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Maraş" mesajı Açıklaması

06.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:45
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Oktay şunları kaydetti:

"KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik. KKTC'ye Toroslardan 'CAN SUYU' akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Halil Sezai Oktay Kaynarca Bergüzar Korel
Spor Babel Samatta Tisserand Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Maraş" mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 17:48:36. #1.15#
title