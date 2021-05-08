Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur ve esenliğe, özellikle de işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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