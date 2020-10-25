Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki Açıklaması
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki Açıklaması

25.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:15
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaştıklarını belirtti. "Sözde 'Özgürlük Partisi' lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görselin de bunun sınırı aşan son örneği olduğunu" vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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