Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Hocalı Katliamı" şehitleri için anma mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Hocalı Katliamı" şehitleri için anma mesajı Açıklaması

27.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:59
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı'nda Ermeni zulmüne kurban giden şehitleri andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı'nda Ermeni zulmüne kurban giden şehitleri andı.

Oktay, Twitter'daki hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur. Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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