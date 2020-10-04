Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hayvanları Koruma Günü mesajı
04.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:47
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayvanlarla birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek, "Yaratılanı hoş gör, Yaratan'dan ötürü." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler