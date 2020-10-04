Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hayvanları Koruma Günü mesajı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hayvanları Koruma Günü mesajı

04.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:47
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hayvanları Koruma Günü mesajı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayvanlarla birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek, "Yaratılanı hoş gör, Yaratan'dan ötürü." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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