Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

19.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:31
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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