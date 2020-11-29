Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması

29.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:48
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

İlgili Haberler

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Sezen Aksu Enes Batur Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Stjepan Tomas Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 15:50:44. #1.15#
title