Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler