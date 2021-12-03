Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "TÜİK" tepkisi Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "TÜİK" tepkisi Açıklaması

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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