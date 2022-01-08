Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit
AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri