Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması

21.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:34
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var. Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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