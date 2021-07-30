Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Bilgin'i kabul etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.