Fuat Oktay: "Bugün de toplumsal dayanışma zeminimizde çukurlar kazmaya çalışıyor"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlamış olanlar var"

"Dinamizminizle, heyecanınızla, cesaretinizle ve geleceğe dair sarsılmaz inancınızla sizler, siyasette gençlerin 'aktif özne' olduğunu herkese gösterdiniz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlamış olanlar var. "dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Oktay, Pençe-Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Oktay, kongre salonunda liderinden aldığı işaretle gerektiğinde gemileri karadan yürütecek Fatih'in evlatlarını gördüğünü belirterek, "Burada 'Zaman bendedir mekan bana emanettir' şuurunda, Asım'ın neslini görüyorum. Bu gençlik ki dünya mazlumlarının umutlarını bağladığı bir liderin umududur." ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kollarının, vesayetlere, ayrışmalara, yozlaşmaya, değerlerin yıkımına ve millete tepeden bakan zihniyete karşı vakur bir duruş sergilediğini aktaran Oktay, şöyle konuştu:

"Bu gençlik, 2053 ve 2071 hedeflerimizin sahibidir. Burada, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olan gözü kara, iradesi sağlam, 'kökü ezelde, dalı ebedde' bir AK Gençlik var.

Sizlerle birlikte olunca coşkunuzla bizim de mücadele azmimiz bileniyor. Enerjimize enerji katıyoruz, gençliğimizdeki heyecanları sizinle yeniden yüreğimizde hissediyoruz. Hayme Ana'nın, Hallac-ı Mahmud'un, Tacettin Veli'nin Ankara'sına, İstiklal Marşı'nın yazıldığı, Cumhuriyetin kurulduğu Ankara'nın toprağında yetişen gençlere de bu yakışır."

"Siyasette gençlerin 'aktif özne' olduğunu herkese gösterdiniz"

Oktay, Türkiye'yi yükseltme davasına yürekten gönül veren gençlerin sahip olduğu şuur ve ülkeye dair kurduğu hayallerle "Ak gençlik" çatısı altında bir araya geldiğini söyledi.

"Başka partilerin ancak büyük kurultaylarını yapabildikleri salonları sadece gençlik kollarıyla doldurabilecek kadar tabanı geniş bir kardeşlik ikliminin parçası oldunuz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"Dinamizminizle, heyecanınızla, cesaretinizle ve geleceğe dair sarsılmaz inancınızla sizler, siyasette gençlerin 'aktif özne' olduğunu herkese gösterdiniz. Ak gençlik teşkilat kültürünün iki temel özelliği olan birlikte mücadele ruhu ve millet aşkıyla gönüllerinizin dolup taştığını görebiliyorum. Bugün AK Parti Ankara Gençlik Kolları bünyesinde alacağınız yeni görevlerle sorumluluğunuz bir kat daha artmıştır. Ülkenin geleceği için söz söyleme, fikir belirtme ve irade ortaya koyma denilince akla ilk gelen sizler olacaksınız. Ankara'nın tüm ilçelerinde öz güveni yüksek, karakter ve milli şuur sahibi kardeşlerinizin sayısının artması için uğraşacaksınız. Mahallenizde, etrafınızda olup bitenden haberdar şekilde ihtiyacı olanın elinden ilk tutan olacaksınız. Başkentin her bir sokağında birlik, beraberlik ve kardeşliği sizler yayacaksınız. Girdiğiniz her ortamda duruşunuzla, donanımınızla örnek ve övülen bir teşkilat olacaksınız."

"Donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Geleceği sağlıklı bir zeminde inşa etmek için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Okaty, "Donanımlı gençler yetiştirmek için Cumhurbaşkanımız liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Sadece Türkiye'de değil, KKTC'ye gerçekleştirilen ziyarette de gençlik konusuna eğildiklerini ve gelecek nesillere odaklandıklarını aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Bugün siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatımızda gençlerin varlığı her zamankinden çok daha fazla hissediliyor. Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlamış olanlar var. Başka ülkelerden medet umanlar, ülkemizin yargı süreçlerine müdahaleye kadar varan hükümsüz açıklamalara zil takıp oynayan basiretsizler var. Geçmişte kazdıkları çukurlara geleceğinizi gömmek isteyenler bugün de toplumsal dayanışma zeminimizde çukurlar kazmaya çalışıyor.

Gezi olayında bunu denediler, sonuç alabildiler mi? Asla… 15 Temmuz'da canımıza, egemenliğimize, geleceğimize kastettiler, başarabildiler mi? Hamdolsun başkentin sokaklarında ve Türkiye'nin her yerinde göğsünü siper eden kahramanlarımız sayesinde akamete uğradılar. Gençler, sizin şu duruşunuz, sizin şu vakarınız var ya, işte bu duruş tüm oyunları bozmuştur, bozacaktır."

Birilerinin ümidini dışarıya bağlayadursun kendi gençlerinden ümitvar olduklarını anlatan Oktay, "Birileri kafasını kuma gömerek 'Ne gerek var bu İHA'ya, SİHA'ya', 'Ne işimiz var Suriye'de Karabağ'da' diye dursun biz gözümüzü uzaya çevirmiş, çıtayı uzaya yükseltmiş durumdayız. ve siz bunları daha ileri boyutlara taşıyacaksınız." diye konuştu.

Kongreyle yeni görevlerine başlayacak gençlerin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına giden yolda AK Parti bayrağını devralmış olacaklarını belirten Oktay, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı olarak görev alacak Burak Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut