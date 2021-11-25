Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY 7. DÜNYA HELAL ZİRVESİ'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Öncelikle tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya ve fıkhi temellere dayanan standartları ulusal bazda uygulamaya davet ediyorum. Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Fuat Oktay, "Helal belgeli ürün ve hizmetlerin standartlarını ortak akılla belirlemek için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak 2010 yılında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünü kurmuştuk. Bugüne kadar 16 tanesi helal alanında olmak üzere 42 adet standart yayımlayan Enstitü, bu yılsonu itibariyle 43 asli üyeye ulaşmış olacak. Buna rağmen helal ekonomiye katkı vermek yönünde ortak paydada buluşamadığımız ve ortak hareket edemediğimiz bir gerçektir. Helal belgelendirme alanında dünya genelinde yetkin bir insan kaynağının oluşturulması, tüm İslam ülkelerinin İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün ortaya koyduğu helal kalite altyapısı unsurlarına beşeri sermaye yönünden adapte edilmesi konusunda da daha çok yol alınması gerekmektedir. Tüm üye devletler özel sektörle de el ele vererek, fikir birliği içinde standardizasyon ve uzman yetiştirme konusunda katkı verebiliriz. Helal belgeli ürün ve hizmetlere tüm dünyada güvenilir bir şekilde erişim sağlanması ve bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaşması bizlerin sorumluluğundadır. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi ülkelerimize açık bir çağrıda bulunuyorum; öncelikle tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya ve fıkhi temellere dayanan standartları ulusal bazda uygulamaya davet ediyorum. Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım" dedi.

"İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA TİCARETLE GÜÇLENDİRELİM VE KOLAY HALE GETİRELİM"

Fuat Oktay, "Helal sertifikalandırmada karmaşık yapıları terk ederek tüm İslam ülkelerinde karşılıklı olarak tanınan bir helal belgelendirme mekanizması tesis edelim" diyerek şunları kaydetti:

"Böylece helal ekonomiyi öncelikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticaretle güçlendirelim ve kolay hale getirelim. Helal ürün ve hizmetler konusunda ortak dili konuşmamız İslam'a uygun yaşayışa katkı vermenin yanında çok ciddi ekonomik katkılar sağlayacaktır. Kendi ellerimizle temelini attığımız güvenilir ve küresel helal belgeli ticaret ortamı hepimize; tüm İslam ülkelerine ve özel sektörümüze katlanan kazançlar, güven ve sağlık olarak geri dönecektir. Gıda, kozmetik, tekstil, turizm ve finans başta olmak üzere helal ürün ve hizmetlerin ortak bir anlayışla yaygınlaşması için Türkiye olarak üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz. Ayrıca İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün dünya genelinde hak ettiği konuma kavuşması için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'da SMIIC'in kullanımına tahsis edeceğimiz, adına yakışır nitelikte bir hizmet binasının inşasında son aşamaya geldik. En kısa sürede fiziki, beşeri ve teknik hazırlıkları tamamlayarak bu binayı SMIIC'in kullanımına tahsis etmiş olacağız. ISEDAK çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında da 2022'de helal ürün ve hizmet ekonomisi konusuna özellikle eğiliyor olacağız. Hep birlikte atacağımız adımlarla bir taraftan İslam Dünyasının helal belgeli ürün ve hizmetlere güvenini ve kolaylıkla erişimini sağlayacak bir taraftan da ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırarak İslam ülkelerinin küresel pazardaki payını hak ettiği seviyeye çıkaracağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasının ardından fuarın ve zirvenin açılış kurdelesini kesti. Oktay daha sonra fuarı gezdi.